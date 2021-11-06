В конгрессе призвали Байдена направить боевые корабли в Чёрное море

В США конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тёрнер призвали президента Джо Байдена "развернуть военное присутствие США в Чёрном море". По их мнению, Штаты должны также оказать Украине военную помощь. Об этом сообщает Defense News.

"В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия", — приводит издание цитату из письма конгрессменов.

Они также отмечают, что нужно для "сдерживания" России начать обмен разведывательными данными с Украиной, "чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации".