В конгрессе призвали Байдена направить боевые корабли в Чёрное море
Парламентарии считают, что президент страны должен таким образом добиться "сдерживания" России.
Фото © Pixabay
В США конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тёрнер призвали президента Джо Байдена "развернуть военное присутствие США в Чёрном море". По их мнению, Штаты должны также оказать Украине военную помощь. Об этом сообщает Defense News.
"В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия", — приводит издание цитату из письма конгрессменов.
Они также отмечают, что нужно для "сдерживания" России начать обмен разведывательными данными с Украиной, "чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации".
Ранее Лайф сообщал, что Пентагон заявил о мониторинге "активности войск России" у границы Украины. В американском военном ведомстве сообщили, что намерены обсудить эту тему с союзниками.
Комментариев: 0