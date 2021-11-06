В Дании назвали самые частые симптомы коронавируса у вакцинированных

Полностью исключить возможность заражения коронавирусом после вакцинации не удастся, однако она позволит значительно снизить риск заболевания. При этом привитые при инфицировании вирусом чаще всего ощущают боль в горле и головную боль, сморкаются, кашляют и чихают, передаёт Датское радио (Danmarks Radio).

Инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн уточнили, что у вакцинированных людей болезнь может развиваться настолько же по-разному, как и у непривитых. Возможна даже госпитализация, однако в основном этому подвержены пожилые и их состояние в таком случае не столь критичное.

Когда человек, привитый двумя компонентами вакцины, всё же заболевает, это называется "прорывной инфекцией". Если некоторые совсем не ощущают симптомы, то у других возникают признаки простудного заболевания, говорится в приложении ZOE COVID Symptom Study, куда пользователи вписывают свою симптоматику после заражения. А вот жар и потеря обоняния в таких случаях встречаются гораздо реже.

"Скорость течения болезни очень сильно зависит от конкретной вакцины и конкретного человека. Например, имеет значение, сколько вам лет. Кроме того, играют роль и другие аспекты состояния здоровья", — объяснил Хартманн, заметив, что эффект от вакцины виден у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через полгода. Если в этот момент такие люди делают третий укол, происходит клиническое улучшение, уточнил он.