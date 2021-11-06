В Дании назвали самые частые симптомы коронавируса у вакцинированных
Болезнь у этой группы людей может развиваться настолько же по-разному, как и у непривитых, уточнили специалисты.
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Полностью исключить возможность заражения коронавирусом после вакцинации не удастся, однако она позволит значительно снизить риск заболевания. При этом привитые при инфицировании вирусом чаще всего ощущают боль в горле и головную боль, сморкаются, кашляют и чихают, передаёт Датское радио (Danmarks Radio).
Инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн уточнили, что у вакцинированных людей болезнь может развиваться настолько же по-разному, как и у непривитых. Возможна даже госпитализация, однако в основном этому подвержены пожилые и их состояние в таком случае не столь критичное.
Когда человек, привитый двумя компонентами вакцины, всё же заболевает, это называется "прорывной инфекцией". Если некоторые совсем не ощущают симптомы, то у других возникают признаки простудного заболевания, говорится в приложении ZOE COVID Symptom Study, куда пользователи вписывают свою симптоматику после заражения. А вот жар и потеря обоняния в таких случаях встречаются гораздо реже.
"Скорость течения болезни очень сильно зависит от конкретной вакцины и конкретного человека. Например, имеет значение, сколько вам лет. Кроме того, играют роль и другие аспекты состояния здоровья", — объяснил Хартманн, заметив, что эффект от вакцины виден у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через полгода. Если в этот момент такие люди делают третий укол, происходит клиническое улучшение, уточнил он.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные назвали витамин, способный предотвратить тяжёлое течение ковида. Благодаря ему возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, а также улучшилась оксигенация, отмечают исследователи.
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