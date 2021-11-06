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В Татарстане введут QR-коды на транспорте

Глава республики отметил, что режим нерабочих дней в регионе продлевать не будут, однако ряд ограничений сохраняется до улучшения эпидемиологической обстановки.

6 ноября, 09:32

Фото © Shutterstock

Власти Татарстана приняли решение ввести систему QR-кодов для общественного транспорта. Такая мера вступит в силу через две недели. Об этом сообщается на сайте президента республики Рустама Минниханова.

"В мой адрес обращается огромное количество людей с жалобами о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Там же очень много людей, их не рассадишь. Ты представляешь угрозу для другого человека", — приводит пресс-служба слова главы региона.

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Отмечается, что лица старше 18 лет смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации, для которой разработают форму электронного варианта. В частности, через две недели будут заблокированы транспортные карты граждан старше 60 лет, у которых нет QR-кода или противопоказаний к прививке.

Минниханнов отметил, что нерабочие дни в регионе продлеваться не будут, однако строгие ограничения на работу ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий продолжат действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

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Ранее иммунолог рассказал, как заражение коронавирусом изменилось при появлении "дельты". По словам медика, больной способен инфицировать целое помещение, поэтому важно почаще проветривать комнаты.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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