В Татарстане введут QR-коды на транспорте

Власти Татарстана приняли решение ввести систему QR-кодов для общественного транспорта. Такая мера вступит в силу через две недели. Об этом сообщается на сайте президента республики Рустама Минниханова.

"В мой адрес обращается огромное количество людей с жалобами о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Там же очень много людей, их не рассадишь. Ты представляешь угрозу для другого человека", — приводит пресс-служба слова главы региона.

Отмечается, что лица старше 18 лет смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации, для которой разработают форму электронного варианта. В частности, через две недели будут заблокированы транспортные карты граждан старше 60 лет, у которых нет QR-кода или противопоказаний к прививке.

Минниханнов отметил, что нерабочие дни в регионе продлеваться не будут, однако строгие ограничения на работу ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий продолжат действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.