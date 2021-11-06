Адвокат напавших на мужчину с ребёнком рассказал новую версию начала конфликта. Видео © Telegram-канал SHOT

Двое мужчин с малолетним ребёнком, которых избили в столичном районе Новые Ватутинки, первыми начали конфликт, став высказывать оскорбления и бросив в компанию подозреваемых бутылку пива. Об этом рассказал адвокат одного из задержанных за драку Роман Масютенко, передаёт телеграм-канал SHOT.

"На момент, когда начался конфликт, они сидели, выпивали пиво — и отец ребёнка, и его товарищ. Один из них, который признан потерпевшим, бросил бутылку в сторону вот этой группы подозреваемых, более того, этой бутылкой он разбил телефон, которым [подозреваемый] прикрылся", — сказал адвокат.

По версии одного из нападавших, якобы двое мужчин с ребёнком первыми начали их оскорблять. Также подозреваемые опровергают информацию о том, что у кого-то из них был с собой нож и что они дали пощёчину четырёхлетнему мальчику в ходе потасовки.

В настоящий момент нападавшие находятся на месте драки, с ними проводят следственные действия.