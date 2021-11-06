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Бросили бутылку пива и разбили телефон: Адвокат напавших на мужчину с ребёнком привёл новую версию начала конфликта

Подозреваемые отвергают информацию о том, что у кого-то из них был с собой нож, а также то, что дали пощёчину малышу.

6 ноября, 13:35

Скриншот видео © Telegram-канал SHOT

Адвокат напавших на мужчину с ребёнком рассказал новую версию начала конфликта. Видео © Telegram-канал SHOT

Двое мужчин с малолетним ребёнком, которых избили в столичном районе Новые Ватутинки, первыми начали конфликт, став высказывать оскорбления и бросив в компанию подозреваемых бутылку пива. Об этом рассказал адвокат одного из задержанных за драку Роман Масютенко, передаёт телеграм-канал SHOT.

"На момент, когда начался конфликт, они сидели, выпивали пиво и отец ребёнка, и его товарищ. Один из них, который признан потерпевшим, бросил бутылку в сторону вот этой группы подозреваемых, более того, этой бутылкой он разбил телефон, которым [подозреваемый] прикрылся", — сказал адвокат.

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По версии одного из нападавших, якобы двое мужчин с ребёнком первыми начали их оскорблять. Также подозреваемые опровергают информацию о том, что у кого-то из них был с собой нож и что они дали пощёчину четырёхлетнему мальчику в ходе потасовки.

В настоящий момент нападавшие находятся на месте драки, с ними проводят следственные действия.

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Напомним, 5 ноября стало известно о том, что четверо парней вечером 4 ноября напали на мужчину, гулявшего с маленьким ребёнком. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. На записи видно, что перепалка началась на дороге, когда отец с ребёнком шёл со своим товарищем. После того как неизвестные начали проявлять агрессию, мужчины разбежались в разные стороны. По словам отца ребёнка, один из напавших ударил малыша по щеке. Кроме того, в руках одного из отморозков был предмет, похожий на нож. По данному факту МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, которое столичная прокуратура передала в Следственный комитет. Там же подняли вопрос о переквалификации дела на другую статью — о попытке убийства.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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