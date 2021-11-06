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Автобус с вахтовиками опрокинулся в Красноярском крае

В нём находилось 28 пассажиров. После аварии в больницу Северо-Енисейска были доставлены двое мужчин.

6 ноября, 13:28
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

В Северо-Енисейском районе Красноярского края произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего вахтовиков. По предварительным данным, в аварии пострадало два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД РФ по региону.

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"Около 16:00 в Северо-Енисейском районе на 235-м километре автодороги Епишино – Северо-Енисейск автомобиль "Ивеко", вахтовка, который перевозил рабочих из Красноярска в посёлок Еруда, опрокинулся", — говорится в релизе.

Уточняется, что после аварии в больницу Северо-Енисейска были доставлены двое мужчин, а всего в автобусе находилось 28 пассажиров. Предварительно, пострадавшие получили лёгкие травмы. В пресс-службе отметили, что больше за помощью никто не обращался — скорость движения ТС была небольшой.

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"Сейчас сотрудники ДПС выясняют причины произошедшего. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля", — добавили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что неадекватного мужчину сбили при попытке перебежать 10-полосный Кутузовский проспект. При ударе пешехода подкинуло на несколько метров.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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