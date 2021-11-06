Сотрудники тюрьмы издевались над заключёнными детской песней

"Согласно иску, поданному на этой неделе, заключённые в тюрьме в Оклахоме подвергались жестокому и бесчеловечному наказанию, когда их заставляли принимать неудобные позы во время прослушивания Baby Shark на повторе в течение нескольких часов", — говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, в иске говорится о чрезмерной силе, применяемой сотрудниками тюрьмы, а дисциплинарная тактика описывается как "пытки". Отмечается, что в правоохранительные органы обратились четверо мужчин, которые находились в предварительном заключении в тюрьме округа Оклахома в конце 2019 года. Как сообщает телеканал, работники исправительного учреждения не были обучены и не контролировались должным образом. Кроме того, руководству было известно, что ранее они уже были уличены в жестоком обращении, однако тогда не было принято никаких мер.