Сотрудники тюрьмы издевались над заключёнными детской песней
Популярную у малышей композицию осуждённые слушали часами. Иск на работников исправительного учреждения подали четверо мужчин, которые находились в предварительном заключении в конце 2019 года.
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Сотрудники тюрьмы в американском штате Оклахома в качестве наказания ставили заключённых в неудобные позы и заставляли часами слушать детскую песню Baby Shark ("Маленькая акула"). Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на иск.
"Согласно иску, поданному на этой неделе, заключённые в тюрьме в Оклахоме подвергались жестокому и бесчеловечному наказанию, когда их заставляли принимать неудобные позы во время прослушивания Baby Shark на повторе в течение нескольких часов", — говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, в иске говорится о чрезмерной силе, применяемой сотрудниками тюрьмы, а дисциплинарная тактика описывается как "пытки". Отмечается, что в правоохранительные органы обратились четверо мужчин, которые находились в предварительном заключении в тюрьме округа Оклахома в конце 2019 года. Как сообщает телеканал, работники исправительного учреждения не были обучены и не контролировались должным образом. Кроме того, руководству было известно, что ранее они уже были уличены в жестоком обращении, однако тогда не было принято никаких мер.
Ранее Лайф рассказывал, что более 400 заключённых пожаловались на пытки в саратовской колонии. Арестанты также сообщили об избиениях и вымогательствах со стороны сотрудников учреждения.
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