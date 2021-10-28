В Кремле не станут вмешиваться в ситуацию с заочным арестом слившего видео с тюремными пытками

В Кремле не планируют разбираться в причинах заочного ареста гражданина Белоруссии Сергея Савельева, подозреваемого в распространении видео о пытках в саратовской тюремной больнице. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы не знаем причин, по которым он был подан в розыск. За причинами рекомендую обращаться в правоохранительные органы, это не наша прерогатива", — прокомментировали в Кремле.