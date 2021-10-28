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В Кремле не станут вмешиваться в ситуацию с заочным арестом слившего видео с тюремными пытками

По словам Дмитрия Пескова, это прерогатива правоохранительных органов, а не Администрации Президента страны.

28 октября, 09:56
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Кремле не планируют разбираться в причинах заочного ареста гражданина Белоруссии Сергея Савельева, подозреваемого в распространении видео о пытках в саратовской тюремной больнице. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы не знаем причин, по которым он был подан в розыск. За причинами рекомендую обращаться в правоохранительные органы, это не наша прерогатива", — прокомментировали в Кремле.

В Кремле призвали проверить видео с пытками заключённого в Саратове

В Кремле призвали проверить видео с пытками заключённого в Саратове

Напомним, что в начале октября в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области. А ранее суд заочно арестовал белоруса Сергея Савельева, слившего видеоархив с пытками в саратовской колонии. Ему вменяют неправомерный доступ к информации во время нахождения в учреждении, её копирование и передачу третьему лицу "для распространения в СМИ".

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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