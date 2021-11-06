Двое детей и взрослый погибли при пожаре в деревянном доме на Чукотке
Отмечается, что общая площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Что стало причиной, пока не известно.
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В селе Нунлигран на Чукотке в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибло двое детей и один взрослый. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В результате возгорания в восьмиквартирном деревянном жилом доме на улице Центральная погибли три человека, в том числе двое детей 2016 и 2020 года рождения", — сказал собеседник агентства.
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Отмечается, что общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Причины возгорания пока не известны.
Ранее Лайф рассказывал, что в Саратове мощный пожар охватил здание бывшей гостиницы, построенной в XIX веке. Возгорание было зафиксировано на четвёртом этаже, его площадь составила около 2,5 тысячи квадратов.
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