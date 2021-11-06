Двое детей и взрослый погибли при пожаре в деревянном доме на Чукотке

В селе Нунлигран на Чукотке в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибло двое детей и один взрослый. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В результате возгорания в восьмиквартирном деревянном жилом доме на улице Центральная погибли три человека, в том числе двое детей 2016 и 2020 года рождения", — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Причины возгорания пока не известны.