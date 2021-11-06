Взрыв частично разрушил ангар в промзоне в Екатеринбурге. Видео © LIFE

В промзоне Екатеринбурга прогремел взрыв — предварительно, в подключённом к газовому баллону оборудовании возникло избыточное давление. В результате детонации частично разрушен ангар: вздулась обшивка стен и рухнула часть крыши.











Как сообщил источник Лайфа, после взрыва загорелись покрышки и начался пожар. Приехавшим на место происшествия пожарным удалось локализовать огонь на территории 100 квадратных метров. Работают 18 человек личного состава, шесть единиц пожарно-спасательной техники, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

По нашим данным, трое рабочих успели эвакуироваться до взрыва, они не пострадали.