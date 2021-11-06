Вздулась обшивка стен, рухнула часть крыши: Взрыв частично разрушил ангар в промзоне в Екатеринбурге
После детонации на месте происшествия загорелись покрышки. По данным Лайфа, огонь уже удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.
Взрыв частично разрушил ангар в промзоне в Екатеринбурге. Видео © LIFE
В промзоне Екатеринбурга прогремел взрыв — предварительно, в подключённом к газовому баллону оборудовании возникло избыточное давление. В результате детонации частично разрушен ангар: вздулась обшивка стен и рухнула часть крыши.
Как сообщил источник Лайфа, после взрыва загорелись покрышки и начался пожар. Приехавшим на место происшествия пожарным удалось локализовать огонь на территории 100 квадратных метров. Работают 18 человек личного состава, шесть единиц пожарно-спасательной техники, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
По нашим данным, трое рабочих успели эвакуироваться до взрыва, они не пострадали.
Ранее Лайф рассказывал, что УАЗ взорвался на шоссе в Ульяновске. Прохожие засняли момент ЧП и его последствия, пострадавших не было.
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