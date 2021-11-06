НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вздулась обшивка стен, рухнула часть крыши: Взрыв частично разрушил ангар в промзоне в Екатеринбурге

После детонации на месте происшествия загорелись покрышки. По данным Лайфа, огонь уже удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.

6 ноября, 10:03

Фото © ГУ МЧС по Свердловской области

Взрыв частично разрушил ангар в промзоне в Екатеринбурге. Видео © LIFE

В промзоне Екатеринбурга прогремел взрыв — предварительно, в подключённом к газовому баллону оборудовании возникло избыточное давление. В результате детонации частично разрушен ангар: вздулась обшивка стен и рухнула часть крыши.

  • Фото © ГУ МЧС по Свердловской области
    Фото © ГУ МЧС по Свердловской области
  • Фото © ГУ МЧС по Свердловской области
    Фото © ГУ МЧС по Свердловской области
  • Фото © ГУ МЧС по Свердловской области
    Фото © ГУ МЧС по Свердловской области
  • Фото © ГУ МЧС по Свердловской области
    Фото © ГУ МЧС по Свердловской области
  • Фото © ГУ МЧС по Свердловской области
    Фото © ГУ МЧС по Свердловской области

Фото © ГУ МЧС по Свердловской области

1 / 5

Как сообщил источник Лайфа, после взрыва загорелись покрышки и начался пожар. Приехавшим на место происшествия пожарным удалось локализовать огонь на территории 100 квадратных метров. Работают 18 человек личного состава, шесть единиц пожарно-спасательной техники, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Свыше 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

Свыше 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

По нашим данным, трое рабочих успели эвакуироваться до взрыва, они не пострадали.

Ранее Лайф рассказывал, что УАЗ взорвался на шоссе в Ульяновске. Прохожие засняли момент ЧП и его последствия, пострадавших не было.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1