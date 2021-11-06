Группа "Тату" не имеет отношения к трибьют-альбому, сообщила директор Волковой
При этом Катерина Дорош отметила, что певицы не отказывались принимать участие в записи треков для сборника — их просто не позвали.
Фото © ТАСС / Алексей Филиппов
Концертный директор Юлии Волковой Катерина Дорош рассказала, что группа "Тату" (t.A.T.u) не имеет никакого отношения к альбому "Трибьют t.A.T.u". В нём собраны хиты вокалисток в исполнении звёзд российской эстрады.
"Группа "Тату" (t.A.T.u.) никакого отношения к этому сборнику не имеет. Это сборник песен авторов, которые когда-то писали для девочек", — объяснила Дорош в беседе с "Газетой.ru".
Речь идёт об авторах Сергее Галояне, Елене Кипер и Валерии Полиенко, которые и стали инициаторами записи и выпуска альбома к 20-летию первой пластинки "Тату" "200 по встречной". Кроме того, по словам Дорош, Юлия Волкова и Лена Катина не отказывались принимать участие в создании треков — им "никто не предлагал".
Напомним, альбом "Трибьют t.A.T.u" стал доступен слушателям накануне, 5 ноября. В него вошло 26 треков, которые исполняют звёзды отечественного шоу-бизнеса. В их числе — Дмитрий Маликов, Вера Брежнева, Монеточка, Рита Дакота, группа "Нервы", тиктокер Даня Милохин и другие. В частности, эстрадные певицы Алла Пугачёва и София Ротару перепели знаменитую песню группы "Тату" (t.A.T.u.) "Нас не догонят".
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