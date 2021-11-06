Малькевич вместо тюрьмы предложил наказывать блогеров за скандальные фотосессии огромным штрафом. Видео © LIFE

Блогерам, которые хотят хайпануть на противоправных действиях, например жарке шашлыка на Вечном огне или пошлых фотографиях на фоне храмов, нужно выписывать такие штрафы, чтобы на этом их содержательная жизнь заканчивалась. Такое мнение в эфире шоу "Дайте сказать!" озвучил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его мнению, вынесенные судом десять месяцев лишения свободы для Руслана Бобиева и его спутницы Аси Акимовой за пикантную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного не совсем правильные, ведь их обвинили за оскорбление чувств верующих. Общественник предложил наказывать таких блогеров за нарушение общественной морали.

"По большому счёту, во многих странах это невозможно сделать. Мы говорим о том, что они себя непристойно ведут в центре города", — уточнил Малькевич.

Сейчас, напомнил он, физические лица могут получить штраф в несколько десятков тысяч рублей, что для некоторых блогеров — копейки. Их нужно увеличить во много раз, добавил представитель Общественной палаты.

"Он должен получить такой штраф, что на этом его содержательная жизнь закончится. То есть он будет 25 лет выплачивать эти деньги, но он не будет в тюрьме, потому что ему там совсем жизнь сломают. Но и это надо наказание сделать публичным", — пояснил Малькевич.