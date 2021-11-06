Покашлявшая на полицейского американка может загреметь в тюрьму на 10 лет

Жительнице американского штата Нью-Джерси грозит десять лет тюрьмы и штраф 150 тысяч долларов за то, что она покашляла на полицейского. Как пишет The Hill, её обвиняют в терроризме за угрозу заражения коронавирусом блюстителя порядка.

Сообщается, что 28-летнюю Дею Льюис арестовали ещё в начале пандемии за нарушения ПДД. Находясь под стражей, женщина начала специально кашлять на офицера. При этом позже она заявила, что у неё ковид и теперь полицейский якобы тоже заражён. Однако каких-либо видеодоказательств этого инцидента у правоохранителей не оказалось.

О том, что намеренное заражение ковидом стража порядка приравнивается к террористической угрозе, Генпрокуратура Нью-Джерси объявила ещё в начале пандемии. По данным издания, на сегодня известно ещё как минимум о шести подобных обвинениях в адрес американцев. Действительно ли у кашлявшей на офицера девушки был ковид, не уточняется.