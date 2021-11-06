Покашлявшая на полицейского американка может загреметь в тюрьму на 10 лет
Попав в участок за нарушение ПДД, дама заявила офицеру, что больна CoViD-19. Согласно закону штата Нью-Джерси, намеренное заражение стража порядка приравнивается к террористической угрозе.
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Жительнице американского штата Нью-Джерси грозит десять лет тюрьмы и штраф 150 тысяч долларов за то, что она покашляла на полицейского. Как пишет The Hill, её обвиняют в терроризме за угрозу заражения коронавирусом блюстителя порядка.
Сообщается, что 28-летнюю Дею Льюис арестовали ещё в начале пандемии за нарушения ПДД. Находясь под стражей, женщина начала специально кашлять на офицера. При этом позже она заявила, что у неё ковид и теперь полицейский якобы тоже заражён. Однако каких-либо видеодоказательств этого инцидента у правоохранителей не оказалось.
О том, что намеренное заражение ковидом стража порядка приравнивается к террористической угрозе, Генпрокуратура Нью-Джерси объявила ещё в начале пандемии. По данным издания, на сегодня известно ещё как минимум о шести подобных обвинениях в адрес американцев. Действительно ли у кашлявшей на офицера девушки был ковид, не уточняется.
Ранее Лайф сообщал, что в Италии пьяная россиянка "пошутила" над полицейскими, покашляв им в лицо. Стражи порядка шутку не оценили, в результате чего женщину "скрутили" и доставили в отделение полиции. Там ей выписали штраф и, вероятно, провели разъяснительную беседу.
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