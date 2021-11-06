Учёные выявили способность ковида поражать нейроны головного мозга

Коронавирус может поражать нейроны головного мозга при попадании в организм через нос. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на учёных из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана (Канада).

Специалисты пришли к выводу, что эта способность SARS-CoV-2 вызывает такие постковидные симптомы, как "туман в голове", проблемы с памятью, а также нарушения координации. Исследование показало, что у инфицированных макак проявлялись симптомы поражения нейронов мозга спустя семь дней после заражения. Причём чаще всего от этого страдали старые животные, болеющие диабетом.

"Я считаю, что это более опасный сценарий течения болезни", — прокомментировал влияние коронавируса на мозг профессор Джон Моррисон, руководивший исследованием.

При этом уточняется, что иммунная система не реагирует на частицы SARS-CoV-2, когда они оказываются в нейронах головного мозга. Это происходит, потому что данные нервные клетки обеспечивают нормальное функционирование организма. А так как иммунитет не борется с коронавирусом в мозге, это в целом осложняет лечение болезни.