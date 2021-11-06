В Крыму отменили ПЦР-тесты для привитых постояльцев гостиниц

С 8 ноября в Крыму отменяется требование об обязательном наличии отрицательного ПЦР-теста при заселении в отели. Он понадобится только при предоставлении справки о медотводе, говорится в соответствующем указе главы республики Сергея Аксёнова.

Так, с понедельника приём и размещение совершеннолетних граждан в гостиницах и санаторно-курортных организациях будет возможен только при наличии сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании, а также QR-кода.

Тем же, кто имеет противопоказания к прививке, необходимо предъявить заверенный врачом и руководителем медорганизации документ, подтверждающий их наличие, а также отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа.