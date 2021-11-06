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В Виннице пьяный россиянин сорвал флаг Украины и выбросил в кусты

Скрыться от правоохранителей злоумышленнику не удалось. Возбуждено уголовное дело — за выходку мужчине грозит крупный штраф или арест на полгода.

6 ноября, 11:27

Фото © Pixabay

В Виннице россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал украинский флаг со здания торгово-развлекательного центра. Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, за такую выходку мужчине грозит арест.

Уточняется, что инцидент произошёл около пяти утра в субботу, 6 ноября. Охранники, патрулирующие территорию торгового центра, заметили, как дебошир снимает со здания государственный флаг Украины.

"Злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты. <...> Задержанного в дальнейшем полицейские доставили в отдел полиции", — отметили в ведомстве.

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В полиции также выяснилось, что россиянин изрядно пьян. Правоохранителям он рассказал, что полез за флагом из-за некоего спора с приятелями. По словам задержанного, в Виннице он находится у родственников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Согласно украинским законам, россиянин может получить штраф от 17 до 34 тысяч гривен или арест сроком на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии пьяные россияне напали с ножом на женщину-таксиста и угнали иномарку. Женщина, которой угрожали расправой, не растерялась и дала злоумышленникам отпор, сломав холодное оружие. Нападавших задержали.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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