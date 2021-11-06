В Виннице пьяный россиянин сорвал флаг Украины и выбросил в кусты

В Виннице россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал украинский флаг со здания торгово-развлекательного центра. Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, за такую выходку мужчине грозит арест.

Уточняется, что инцидент произошёл около пяти утра в субботу, 6 ноября. Охранники, патрулирующие территорию торгового центра, заметили, как дебошир снимает со здания государственный флаг Украины.

"Злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты. <...> Задержанного в дальнейшем полицейские доставили в отдел полиции", — отметили в ведомстве.

В полиции также выяснилось, что россиянин изрядно пьян. Правоохранителям он рассказал, что полез за флагом из-за некоего спора с приятелями. По словам задержанного, в Виннице он находится у родственников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Согласно украинским законам, россиянин может получить штраф от 17 до 34 тысяч гривен или арест сроком на шесть месяцев.