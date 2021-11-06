В Австрии назвали условие получения ковид-сертификатов привитыми "Спутником V"

Привитые от коронавируса российским препаратом "Спутник V" смогут получить действительный в Австрии электронный ковид-сертификат лишь после третьей, бустерной дозы мРНК-вакцины. Об этом сообщили в Минздраве республики.

"Можно сдать тест на нейтрализующие антитела, и при достаточном количестве антител путём введения одной дозы мРНК-вакцины можно получить действительный сертификат вакцинации", — приводит ТАСС заявление ведомства.

Тем, кто привился лишь "Спутником V" и не желает получить бустерную дозу вакцины, для получения австрийского ковид-сертификата придётся ожидать регистрации российского препарата в Европейском агентстве лекарственных средств, уточнили в Минздраве Австрии.