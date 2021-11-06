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В Австрии назвали условие получения ковид-сертификатов привитыми "Спутником V"

Российский препарат на данный момент не признан в Евросоюзе, поэтому республика ввела ряд дополнительных ограничений для туристов из РФ.

6 ноября, 11:06

Фото © Pexels

Привитые от коронавируса российским препаратом "Спутник V" смогут получить действительный в Австрии электронный ковид-сертификат лишь после третьей, бустерной дозы мРНК-вакцины. Об этом сообщили в Минздраве республики.

"Можно сдать тест на нейтрализующие антитела, и при достаточном количестве антител путём введения одной дозы мРНК-вакцины можно получить действительный сертификат вакцинации", — приводит ТАСС заявление ведомства.

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Тем, кто привился лишь "Спутником V" и не желает получить бустерную дозу вакцины, для получения австрийского ковид-сертификата придётся ожидать регистрации российского препарата в Европейском агентстве лекарственных средств, уточнили в Минздраве Австрии.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему Запад не торопится признавать "Спутник V". По его мнению, если бы вопрос был только в оценке результатов использования препарата, то процесс шёл бы гораздо быстрее.

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Не так давно агентство Reuters сообщило, что экспертиза российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может начаться в ЕС в первом квартале 2022 года. Также в ближайшее время одобрить "Спутник V" может Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ уже подтвердила, что рассмотрение заявки входит в финальную стадию.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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