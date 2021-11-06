В Подмосковье впервые почти за две недели выявили более трёх тысяч новых случаев ковида

В Московской области за прошедшие сутки число новых случаев коронавируса выросло на 3085, впервые с 25 октября этот показатель превысил 3 тысячи. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с CoViD-19.

За последние 24 часа в регионе полностью излечилось от болезни 3129 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 466 142. Сейчас продолжают лечение 60 537 человек.

Всего в Подмосковье зафиксировали 535 650 случаев коронавируса, зарегистрировали 9064 летальных исхода, из которых 49 — за прошедшие сутки.