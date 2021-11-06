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В Подмосковье впервые почти за две недели выявили более трёх тысяч новых случаев ковида

Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 535 650 заразившихся коронавирусом. Вылечилось 466 142 пациента.

6 ноября, 10:27

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В Московской области за прошедшие сутки число новых случаев коронавируса выросло на 3085, впервые с 25 октября этот показатель превысил 3 тысячи. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с CoViD-19.

За последние 24 часа в регионе полностью излечилось от болезни 3129 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 466 142. Сейчас продолжают лечение 60 537 человек.

Условие точного диагноза CoViD-19 назвали в Роспотребнадзоре

Условие точного диагноза CoViD-19 назвали в Роспотребнадзоре

Всего в Подмосковье зафиксировали 535 650 случаев коронавируса, зарегистрировали 9064 летальных исхода, из которых 49 — за прошедшие сутки.

Ранее Лайф рассказывал, что в России зарегистрировали новый максимум по числу заболевших коронавирусом за сутки — 41 335 человек. От болезни за 24 часа вылечился 29 201 человек, общее число выздоровевших достигло 7 535 172.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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