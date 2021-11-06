Власти ещё четырёх регионов России не стали продлевать нерабочие дни

Власти Астраханской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. В регионе частично стабилизировалась ситуация с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации главы области.

"Это означает, что 8 ноября, в понедельник, граждане выходят на работу, а школьники — на занятия. <...> [В регионе] сохраняются уже введённые ограничения для лиц старшего возраста и граждан, не прошедших вакцинацию либо непереболевших и не имеющих соответствующего QR-кода, получаемого на сайте госуслуг", — говорится в релизе.

Также не планируется продлевать режим нерабочих дней в Пензенской области. С 8 ноября в регионе "школьники приступят к обучению в очной форме, но с соблюдением в заведениях всех санитарно-эпидемиологических предосторожностей. В обычном режиме заработают все детские сады", — сообщает пресс-служба правительства области. Отмечается, что принятые меры доказали свою эффективность. В этой связи некоторые ограничения сохранятся.

"Продолжат действовать ограничения на посещение театров, музеев, галерей и кинотеатров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и ледовых катков", — указано в сообщении.

При посещении этих объектов и общепита нужно будет предъявить QR-код о вакцинации, либо справку о перенесённом заболевании CoViD-19, либо документ о медотводе от вакцинации, выданный государственным учреждением здравоохранения. Также сохраняется режим самоизоляции для непривитых от ковида местных жителей старше 60 лет.

С 8 ноября вернутся в рабочий режим и жители Хабаровского края. Об том заявил губернатор региона Михаил Дегтярёв в эфире телеканала "Губерния". По его словам, торговые центры и рестораны будут закрыты: "Мы все будем работать, а вот ТЦ и рестораны не будут. Утром на работу, вечером — за ребёнком и домой. Прервём эту цепочку заболеваний". Дегтярёв также призвал местных жителей вакцинироваться от коронавируса "максимально возможными темпами".

Выйдут на работу с 8-го числа и жители Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло на заседании регионального оперативного штаба. При этом в республике введут самоизоляцию для невакцинированных граждан старше 60 лет. Учащиеся средней и старшей школы, а также студенты вузов и ссузов на следующей неделе продолжат учиться дистанционно. Начальные же классы вернутся к очному обучению.