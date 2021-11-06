На Урале задержали мужчину, обстрелявшего ковидную больницу и машину врача

В Асбесте задержали мужчину, который обстрелял инфекционную больницу, где лежат пациенты с коронавирусом, а также автомобиль врача реанимации. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый сознался в совершении преступления и написал явку с повинной.

"5 ноября полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершённом преступлении и написал явку с повинной. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СКР по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие", — сообщил Горелых.

Как отметил представитель МВД, для установления личности подозреваемого было отработано более тысячи владельцев оружия 12-го калибра. Уточняется, что именно такие гильзы обнаружили эксперты на месте происшествия.

Валерий Горелых рассказал, что мужчину допросили, его показания проверены на месте происшествия. Также он отметил, что в ближайшее время решится вопрос о предъявлении обвинения. Мотив нападавшего устанавливается.

Напомним, 2 ноября в городе Асбесте Свердловской области были обстреляны ковидная больница и автомобиль врача. В результате происшествия никто не пострадал, однако машина получила серьёзные повреждения. В здании больницы разбито стекло, одна из пуль попала в кислородную разводку. Также злоумышленник стрелял по кабинету одного из врачей, но в этот момент там никого не было.