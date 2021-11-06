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На Урале задержали мужчину, обстрелявшего ковидную больницу и машину врача

Подозреваемый написал явку с повинной. Изъяты вещдоки, в том числе оружие.

6 ноября, 10:11
<p>Фото предоставил Лайфу Валерий Горелых</p>

Фото предоставил Лайфу Валерий Горелых

В Асбесте задержали мужчину, который обстрелял инфекционную больницу, где лежат пациенты с коронавирусом, а также автомобиль врача реанимации. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый сознался в совершении преступления и написал явку с повинной.

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"5 ноября полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершённом преступлении и написал явку с повинной. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СКР по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие", — сообщил Горелых.

Как отметил представитель МВД, для установления личности подозреваемого было отработано более тысячи владельцев оружия 12-го калибра. Уточняется, что именно такие гильзы обнаружили эксперты на месте происшествия.

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Валерий Горелых рассказал, что мужчину допросили, его показания проверены на месте происшествия. Также он отметил, что в ближайшее время решится вопрос о предъявлении обвинения. Мотив нападавшего устанавливается.

Напомним, 2 ноября в городе Асбесте Свердловской области были обстреляны ковидная больница и автомобиль врача. В результате происшествия никто не пострадал, однако машина получила серьёзные повреждения. В здании больницы разбито стекло, одна из пуль попала в кислородную разводку. Также злоумышленник стрелял по кабинету одного из врачей, но в этот момент там никого не было.

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Ранее врач назвал обстрел своей машины и ковидной больницы на Урале местью, но не ему. По его мнению, злоумышленник мог просто перепутать его авто с машиной того, кому собирался насолить.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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