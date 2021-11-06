Лукашенко назвал лучшее лекарство от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил пациентов красной зоны в больнице города Орши. Политик ознакомился с лечением больных, а также дал неожиданный с точки зрения медицинских рекомендаций совет по борьбе с ковидом.

Во время посещения медучреждения глава республики был в респираторе и без перчаток. При этом его сопровождающие были в защитных костюмах. Белорусский президент пообщался с врачами –анестезиологами-реаниматологами, а также с пациентами пульмонологического отделения. Он обратил внимание на то, что после выздоровления следует вести здоровый образ жизни, и указал, что ковидным больным требуется свежий воздух.