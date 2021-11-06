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Лукашенко назвал лучшее лекарство от коронавируса

Президент Белоруссии посетил красную зону больницы и дал неожиданный с точки зрения медицинских рекомендаций совет по борьбе с болезнью.

6 ноября, 11:00
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/pul_1/3909" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пул Первого</a></p>

Фото © Telegram / Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил пациентов красной зоны в больнице города Орши. Политик ознакомился с лечением больных, а также дал неожиданный с точки зрения медицинских рекомендаций совет по борьбе с ковидом.

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Во время посещения медучреждения глава республики был в респираторе и без перчаток. При этом его сопровождающие были в защитных костюмах. Белорусский президент пообщался с врачами –анестезиологами-реаниматологами, а также с пациентами пульмонологического отделения. Он обратил внимание на то, что после выздоровления следует вести здоровый образ жизни, и указал, что ковидным больным требуется свежий воздух.

"Выйдите отсюда, обязательно ходите, дышите чистым, свежим воздухом — это лучшее лекарство", — сказал Лукашенко.

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Ранее Лукашенко понадеялся, что коронавирус станет лекарством от онкологии.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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