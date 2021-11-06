Глава "Уральских авиалиний" заявил о росте спроса на билеты в период нерабочих дней

Россияне стали активнее летать во время нерабочих дней, рост спроса на билеты наблюдается, в частности, в Крым, Сочи и Минеральные Воды. Об этом рассказал совладелец и генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов.

"Мы наблюдаем рост спроса по всем направлениям. Особенно это касается Крыма, Сочи, Минвод. На наших самолётах сейчас занятость пассажирских кресел составляет более 80%, и в нерабочие дни загрузка осталась на этом же уровне", — приводит его слова РБК.

Скуратов объясняет это тем, что люди устали сидеть в квартирах и повезли детей отдыхать. При этом он уточнил, что самолёт является одним из самых безопасных от ковида мест, ведь система вентиляции постоянно меняет весь воздух. Заразиться в салоне можно, но только если рядом сидит больной человек и чихает весь полёт, добавил гендиректор.