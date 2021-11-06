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Глава "Уральских авиалиний" заявил о росте спроса на билеты в период нерабочих дней

По словам Сергея Скуратова, люди устали сидеть в квартирах и повезли детей отдыхать. При этом он назвал самолёты одним из самых безопасных от ковида мест.

6 ноября, 11:21
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ural_airlines" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Уральские авиалинии</a> / Алексей Нурлев</p>

Фото © VK / Уральские авиалинии / Алексей Нурлев

Россияне стали активнее летать во время нерабочих дней, рост спроса на билеты наблюдается, в частности, в Крым, Сочи и Минеральные Воды. Об этом рассказал совладелец и генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов.

"Мы наблюдаем рост спроса по всем направлениям. Особенно это касается Крыма, Сочи, Минвод. На наших самолётах сейчас занятость пассажирских кресел составляет более 80%, и в нерабочие дни загрузка осталась на этом же уровне", — приводит его слова РБК.

Исследование "Мегафона": Россияне оставили свои города на период нерабочих дней

Исследование "Мегафона": Россияне оставили свои города на период нерабочих дней

Скуратов объясняет это тем, что люди устали сидеть в квартирах и повезли детей отдыхать. При этом он уточнил, что самолёт является одним из самых безопасных от ковида мест, ведь система вентиляции постоянно меняет весь воздух. Заразиться в салоне можно, но только если рядом сидит больной человек и чихает весь полёт, добавил гендиректор.

Ранее Лайф рассказывал, что более 60% россиян возмутились решением соотечественников путешествовать во время пандемии. Некоторые признались, что на период нерабочей недели поедут на дачу или останутся дома, а часть людей и вовсе самоизолируются.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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