Глава "Уральских авиалиний" заявил о росте спроса на билеты в период нерабочих дней
По словам Сергея Скуратова, люди устали сидеть в квартирах и повезли детей отдыхать. При этом он назвал самолёты одним из самых безопасных от ковида мест.
Фото © VK / Уральские авиалинии / Алексей Нурлев
Россияне стали активнее летать во время нерабочих дней, рост спроса на билеты наблюдается, в частности, в Крым, Сочи и Минеральные Воды. Об этом рассказал совладелец и генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов.
"Мы наблюдаем рост спроса по всем направлениям. Особенно это касается Крыма, Сочи, Минвод. На наших самолётах сейчас занятость пассажирских кресел составляет более 80%, и в нерабочие дни загрузка осталась на этом же уровне", — приводит его слова РБК.
Скуратов объясняет это тем, что люди устали сидеть в квартирах и повезли детей отдыхать. При этом он уточнил, что самолёт является одним из самых безопасных от ковида мест, ведь система вентиляции постоянно меняет весь воздух. Заразиться в салоне можно, но только если рядом сидит больной человек и чихает весь полёт, добавил гендиректор.
Ранее Лайф рассказывал, что более 60% россиян возмутились решением соотечественников путешествовать во время пандемии. Некоторые признались, что на период нерабочей недели поедут на дачу или останутся дома, а часть людей и вовсе самоизолируются.
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