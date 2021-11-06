Россиянка решила обезопасить детей от педофилов и обнаружила форум маньяков

Жительница Тюмени после истории с убийством восьмилетней школьницы в попытке обезопасить собственных детей решила поискать в Интернете информацию о том, как изобличить педофилов, и обнаружила форум таких маньяков. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам женщины, она хотела понять психологию преступников и узнать, как они заманивают жертв, чтобы уберечь от угрозы дочерей. Ей посоветовали скачать анонимный браузер, чтобы иметь доступ к скрытым сайтам.

"Я так и сделала, и наткнулась на форум, где просто сборище педофилов! Они обсуждают там наших детей и что хотели бы с ними сделать!" — рассказала собеседница агентства.

По словам россиянки, открытие её шокировало, а темы, которые обсуждались на ресурсе, привели в ужас. Отмечается, что пользователи совершенно не стесняются говорить о своих желаниях и общаются в более чем десятке разделов. Они обсуждают инцест отцов и дочерей, поводы, по которым можно потрогать чужого ребёнка, способы влюбить в себя несовершеннолетнюю и многое другое. Говорили участники форума и об убийстве тюменской школьницы, называя жертву красивой. Как сообщает агентство, девочек педофилы называют белочками, мальчиков — зайцами, а себя — медведями. Больше всего пользователей ресурса привлекают дети в возрасте от семи до 12 лет. Есть и те, кто обращает внимание даже на двухлетних малышей, а подростки старше 15 лет мало кого интересуют. При этом на форуме размещены разделы и на обычные темы — политики, искусства, актуальных новостей.

Агентство указывает, что сайт неоднократно привлекал внимание общественности, на него подавали жалобы, однако добиться удалось лишь того, что ресурс переместился в "закрытую" часть Сети. Также уточняется, что на форуме запрещено распространение порнографических материалов и ссылок на них — создатели акцентируют внимание, что ресурс должен использоваться для общения.

Ura.ru отмечает, что на сайте Роскомнадзора нет раздела, чтобы подать жалобу на подобные форумы, агентство обратилось в ведомство с официальным запросом.

"В законе есть большой правовой пробел. И подобные негодяи им изощрённо пользуются, находят единомышленников. Бороться с IP-адресами бесполезно: блокируешь один — появляется другой. Технологии развиваются быстро, но решения этой проблемы совершенно точно будут. Среди вариантов: китайский сценарий (доступ предоставляется лишь к ограниченному числу ресурсов и только по персональным данным, без анонимизации. — Прим. Лайфа), суверенный Интернет. Нужно бороться не с местом размещения, а с самим появлением такой информации", — отметил уполномоченный по делам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов.

Он добавил, что силовые ведомства на сегодняшний день уже могут отслеживать авторов подобных комментариев и ресурсов. Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, порталы, где собираются педофилы или люди с другими потенциально опасными для общества отклонениями, находятся под присмотром органов правопорядка, но их не всегда блокируют моментально.