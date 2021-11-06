Мезенцев заявил, что РФ и Белоруссия пока не будут переходить на единую валюту

На сегодняшний день разговоров о создании единой валюты Союзного государства России и Белоруссии не ведётся. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Россия-1".

"Действительно, в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет", — сказал дипломат.

При этом он отметил, что даже в условиях коронавирусной инфекции российский и белорусский рубли сохраняют свою устойчивость. Дипломат также рассказал о преимуществах выхода на единую валютную систему. По его словам, он позволит Союзному государству обеспечить совместный контроль в сфере финансового регулирования и не допускать отмывания средств, полученных незаконными путями.