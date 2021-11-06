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Мезенцев заявил, что РФ и Белоруссия пока не будут переходить на единую валюту

При этом он отметил, что даже в условиях коронавирусной инфекции российский и белорусский рубли сохраняют устойчивость.

6 ноября, 11:34

Фото © Shutterstock

На сегодняшний день разговоров о создании единой валюты Союзного государства России и Белоруссии не ведётся. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Россия-1".

"Действительно, в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет", — сказал дипломат.

При этом он отметил, что даже в условиях коронавирусной инфекции российский и белорусский рубли сохраняют свою устойчивость. Дипломат также рассказал о преимуществах выхода на единую валютную систему. По его словам, он позволит Союзному государству обеспечить совместный контроль в сфере финансового регулирования и не допускать отмывания средств, полученных незаконными путями.

"Отдельная карта посвящена использованию национальных платёжных систем. И это, конечно, осовременивание для финансовой сферы России и Белоруссии в совместных практиках", — констатировал Мезенцев, добавив, что углубление интеграции заключается в выходе на единую промышленную политику.

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Ранее Лайф сообщал, что в ходе заседания Высшего государственного совета Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. В свою очередь, белорусский лидер заметил, что Союзное государство является приоритетом для его страны.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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