Коста-Рика первой в мире сделала вакцинацию от ковида обязательной для детей

Коста-Рика стала первой в мире страной, которая сделала обязательными прививки от коронавируса для детей до 12 лет. Об этом сообщает BBC News.

Министерство здравоохранения Коста-Рики включило прививку от коронавируса в список обязательных для населения ещё в марте этого года, а теперь распространило действие данного положения и на детей в возрасте от пяти до 11 лет.

"Национальная комиссия вакцинации и эпидемиологии постановила, что иммунизация от CoViD-19 будет обязательной для всех детей", — объявили в министерстве.

Как отметили представители здравоохранения, прививка от ковида войдёт в список основных детских.