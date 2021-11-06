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Коста-Рика первой в мире сделала вакцинацию от ковида обязательной для детей

Но есть исключение. Как отметили представители сферы здравоохранения, прививка от инфекции войдёт в список основных для несовершеннолетних.

6 ноября, 12:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Коста-Рика стала первой в мире страной, которая сделала обязательными прививки от коронавируса для детей до 12 лет. Об этом сообщает BBC News.

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Министерство здравоохранения Коста-Рики включило прививку от коронавируса в список обязательных для населения ещё в марте этого года, а теперь распространило действие данного положения и на детей в возрасте от пяти до 11 лет.

"Национальная комиссия вакцинации и эпидемиологии постановила, что иммунизация от CoViD-19 будет обязательной для всех детей", — объявили в министерстве.

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Как отметили представители здравоохранения, прививка от ковида войдёт в список основных детских.

Ранее швейцарские учёные объяснили важность вакцинации от ковида для беременных. РНК-препараты не угрожают матери и плоду, а помогают вырабатывать женщине антитела, которые проникают через плацентарный барьер и защищают ребёнка.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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