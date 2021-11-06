Лавров и глава иранского МИД выступили за восстановление ядерной сделки

Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, дипломаты выступили за восстановление сделки в изначальном виде.

"Основное внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и перспективам возобновления переговорного процесса по СВПД в Вене," — говорится в релизе.

В министерстве отметили, что стороны высказались за восстановление ядерной сделки в изначальном сбалансированном виде, который одобрил Совет Безопасности ООН. По их мнению, это единственный верный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договорённостей.

Кроме того, Лавров и Абдоллахиян обсудили предстоящий визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран и ряд актуальных вопросов, в частности ситуацию в Афганистане и положение дел на Южном Кавказе.