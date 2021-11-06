Лавров и глава иранского МИД выступили за восстановление ядерной сделки
По мнению дипломатов, это единственный верный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договорённостей.
Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, дипломаты выступили за восстановление сделки в изначальном виде.
"Основное внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и перспективам возобновления переговорного процесса по СВПД в Вене," — говорится в релизе.
В министерстве отметили, что стороны высказались за восстановление ядерной сделки в изначальном сбалансированном виде, который одобрил Совет Безопасности ООН. По их мнению, это единственный верный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договорённостей.
Кроме того, Лавров и Абдоллахиян обсудили предстоящий визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран и ряд актуальных вопросов, в частности ситуацию в Афганистане и положение дел на Южном Кавказе.
Ранее Лавров назвал условие возвращения к ядерной сделке. По словам министра, если кто-то отступил от договорённостей, то необходимо добиваться возвращения к их полному соблюдению в том виде, в котором они были одобрены Совбезом ООН в 2015 году.
Напомним, ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
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