Сбежавший осуждённый ранее уже пытался выбраться из психбольницы в Подмосковье

Совершивший побег из психиатрической больницы в селе Троицкое Чеховского района Московской области Александр Кутузов ранее уже пытался сбежать по похожей схеме. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на слова его бывшего соседа по палате.

Это произошло пять лет назад, когда осуждённый за убийство Александр ждал выписки, однако старший врач отправил его в отделение для нарушителей режима. С пациента были сняты все отметки об улучшении, необходимые для выписки. В тот момент Кутузов и решил выбраться сам.

Во время прогулки он подбежал к будке охраны, взобрался на неё, однако медбрат в последний момент успел схватить его за ногу. Отмечается, что после инцидента мужчину закрыли в отделении и увеличили дозу препаратов.