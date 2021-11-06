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Сбежавший осуждённый ранее уже пытался выбраться из психбольницы в Подмосковье

План побега в голове Александра возник пять лет назад, когда он ждал выписки, однако старший врач отправил его в отделение для нарушителей режима.

6 ноября, 12:08
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/chehovvid?z=photo-133531183_457277743/album-133531183_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Чехов Вид"</a></p>

Фото © VK / "Чехов Вид"

Совершивший побег из психиатрической больницы в селе Троицкое Чеховского района Московской области Александр Кутузов ранее уже пытался сбежать по похожей схеме. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на слова его бывшего соседа по палате.

Это произошло пять лет назад, когда осуждённый за убийство Александр ждал выписки, однако старший врач отправил его в отделение для нарушителей режима. С пациента были сняты все отметки об улучшении, необходимые для выписки. В тот момент Кутузов и решил выбраться сам.

Раскрыты детали побега осуждённого за убийство из психбольницы в Подмосковье

Раскрыты детали побега осуждённого за убийство из психбольницы в Подмосковье

Во время прогулки он подбежал к будке охраны, взобрался на неё, однако медбрат в последний момент успел схватить его за ногу. Отмечается, что после инцидента мужчину закрыли в отделении и увеличили дозу препаратов.

Напомним, 33-летний Александр Кутузов совершил побег из психбольницы в Подмосковье 4 ноября. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. Также по факту случившегося проверку начала региональная прокуратура. В обстоятельствах произошедшего разбираются и представители областного ГСУ СКР.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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