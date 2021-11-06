NI связал успех России в оборонной сфере с летающим радаром А-50У

Научный сотрудник американского Центра национальных интересов Марк Эпископос в своей статье для журнала National Interest назвал модернизированную версию российского самолёта-разведчика дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У одним из ключевых элементов успеха обороны и разведки России.

Обновление А-50У проводилось авиационным заводом имени Бериева и концерном радиостроения "Вега". Как указал автор статьи, улучшение работы радиотехнического комплекса "Шмель-М" стало основным усовершенствованием российского самолёта. Также были внесены изменения в лётные и боевые характеристики А-50У.

"Производитель заявляет, что сам радиолокационный купол легче за счёт современных компонентов "Шмель-М". Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей", — отметил Эпископос.

По его словам, США должны обратить внимание на то, что А-50У, зарекомендовавший себя в ходе операций в Сирии, может вызвать интерес у многих стран. Кроме того, экспортные версии самолёта уже находятся на иностранном вооружении.

Эксперт также рассказал, что по конструкции и функциям A-50У похож на американский Boeing E-3 Sentry. Однако, отметил Эпископос, "ещё неизвестно, как эти два самолёта сравниваются в реальных характеристиках".