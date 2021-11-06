Представитель президента РФ по климату рассказал об атмосфере встречи с Керри

Спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев во время 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго встретился со спецпосланником лидера США Джоном Керри. Как рассказал госдеятель в беседе с ТАСС, мероприятие прошло в продуктивной атмосфере.

"Да, вчера была [встреча], и запланирована ещё одна на следующей неделе. Обсуждали метан, двустороннее сотрудничество по климату и ожидания от конференции. Атмосфера была продуктивной", — сказал Эдельгериев.

Собеседник агентства также добавил, что стороны наметили шаги дальнейшего сотрудничества России и США по климату на основе совместного заявления спецпредставителей о реагировании на климатические вызовы от 15 июля 2021 года. При этом госдеятель подчеркнул, что требуются консультации с заинтересованными органами власти в двух странах.