Россия и Белоруссия разрабатывают символику Союзного государства
По словам Дмитрия Мезенцева, она будет использоваться в совместных протоколах. Он также отметил, что уже проинформировал об этом лидеров двух стран.
Фото © Shutterstock
В настоящий момент уже начата работа по созданию символики Союзного государства. Об этом сообщил госсекретарь объединения России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
"Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-1".
По словам Мезенцева, новая символика будет использоваться в совместных протоколах. При этом он добавил, что через некоторое время, возможно, многие документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о серьёзном прогрессе РФ и Белоруссии в создании совместных рынков нефти и газа. Однако эти вопросы часто вызывают споры и жаркие дискуссии у сторон, добавил глава государства.
Напомним, в ходе прошедшего заседания Высшего госсовета Союзного государства Путин и Лукашенко 4 ноября подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. В свою очередь, белорусский лидер заметил, что Союзное государство является приоритетом для его страны.
Комментариев: 0