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Россия и Белоруссия разрабатывают символику Союзного государства

По словам Дмитрия Мезенцева, она будет использоваться в совместных протоколах. Он также отметил, что уже проинформировал об этом лидеров двух стран.

6 ноября, 11:41

Фото © Shutterstock

В настоящий момент уже начата работа по созданию символики Союзного государства. Об этом сообщил госсекретарь объединения России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

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По словам Мезенцева, новая символика будет использоваться в совместных протоколах. При этом он добавил, что через некоторое время, возможно, многие документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о серьёзном прогрессе РФ и Белоруссии в создании совместных рынков нефти и газа. Однако эти вопросы часто вызывают споры и жаркие дискуссии у сторон, добавил глава государства.

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Напомним, в ходе прошедшего заседания Высшего госсовета Союзного государства Путин и Лукашенко 4 ноября подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. В свою очередь, белорусский лидер заметил, что Союзное государство является приоритетом для его страны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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