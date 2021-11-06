Россия и Белоруссия разрабатывают символику Союзного государства

В настоящий момент уже начата работа по созданию символики Союзного государства. Об этом сообщил госсекретарь объединения России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Мезенцева, новая символика будет использоваться в совместных протоколах. При этом он добавил, что через некоторое время, возможно, многие документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ.