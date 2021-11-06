От ковида умер бывший и.о. премьера Украины Звягильский
Последние минуты своей жизни политик провёл в реанимации одной из киевских больниц.
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В возрасте 88 лет скончался экс-депутат, бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Ефим Звягильский. Как передаёт издание "Страна.UA" со ссылкой на его окружение, политик умер в реанимации одной из киевских больниц от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
"Звягильский — один из самых известных политиков из Доценка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и.о. премьер-министра Украины в 1993–1994 годах, нардеп многих созывов Верховной рады", — говорится в сообщении издания.
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