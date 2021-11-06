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От ковида умер бывший и.о. премьера Украины Звягильский

Последние минуты своей жизни политик провёл в реанимации одной из киевских больниц.

6 ноября, 12:44

Фото © wikipedia

В возрасте 88 лет скончался экс-депутат, бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Ефим Звягильский. Как передаёт издание "Страна.UA" со ссылкой на его окружение, политик умер в реанимации одной из киевских больниц от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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"Звягильский — один из самых известных политиков из Доценка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и.о. премьер-министра Украины в 1993–1994 годах, нардеп многих созывов Верховной рады", — говорится в сообщении издания.

Ранее Лайф сообщал, что умерла заслуженная артистка России, пианистка Ольга Жукова. Деятель искусств скончалась на 96-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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