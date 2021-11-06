От ковида умер бывший и.о. премьера Украины Звягильский

В возрасте 88 лет скончался экс-депутат, бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Ефим Звягильский. Как передаёт издание "Страна.UA" со ссылкой на его окружение, политик умер в реанимации одной из киевских больниц от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.