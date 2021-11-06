Уголовное дело завели после жестокого избиения жителя Лыткарина за замечание

Жестокое избиение жителя Лыткарина за замечание. Видео © Telegram / "Москва 24"

Правоохранители по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины в подмосковном Лыткарине. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

"По требованию прокуратуры органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ по факту причинения телесных повреждений мужчине из хулиганских побуждений", — указано в релизе ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

Инцидент произошёл вечером 31 октября во дворе дома по улице Ленина. Как рассказала супруга пострадавшего, неизвестные распивали спиртные напитки и шумели около подъезда. Проходивший мимо мужчина сделал им замечание, после чего компания начала жестоко избивать его. В результате пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

Помимо него, как сообщает ТАСС, за медпомощью обратились ещё двое участников конфликта. Их личности не раскрываются. Также известно, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента.

"Кроме того, при наличии оснований поручено ходатайствовать о передаче материалов из органов МВД в своё производство. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК", — сообщили в пресс-службе ведомства.