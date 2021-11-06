Задержан таксист из Новороссийска, отказавшийся пропустить скорую
На мужчину составили три протокола, в том числе за отсутствие документов при управлении автомобилем. Ему грозит и уголовная ответственность.
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В Новороссийске полицейские задержали таксиста, который отказался пропускать скорую помощь в одном из дворов города. Им оказался местный житель 1973 года рождения, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Краснодарского края.
Отмечается, что в отношении задержанного сотрудники ГИБДД составили три протокола об административных правонарушениях, в частности за неуплату штрафа в срок, отсутствие документов при управлении ТС и управление авто при наличии неисправностей. Кроме того, водителю грозит также и уголовная ответственность.
Ранее Лайф писал, что таксист из Новороссийска отказался пропускать скорую помощь во дворе. Водитель показательно не давал медикам проехать 15 минут.
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