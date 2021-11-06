Задержан таксист из Новороссийска, отказавшийся пропустить скорую

В Новороссийске полицейские задержали таксиста, который отказался пропускать скорую помощь в одном из дворов города. Им оказался местный житель 1973 года рождения, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Краснодарского края.

Отмечается, что в отношении задержанного сотрудники ГИБДД составили три протокола об административных правонарушениях, в частности за неуплату штрафа в срок, отсутствие документов при управлении ТС и управление авто при наличии неисправностей. Кроме того, водителю грозит также и уголовная ответственность.