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Задержан таксист из Новороссийска, отказавшийся пропустить скорую

На мужчину составили три протокола, в том числе за отсутствие документов при управлении автомобилем. Ему грозит и уголовная ответственность.

6 ноября, 13:22

Скриншот © Instagram/gorbolnica1nvrsk

В Новороссийске полицейские задержали таксиста, который отказался пропускать скорую помощь в одном из дворов города. Им оказался местный житель 1973 года рождения, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Краснодарского края.

Отмечается, что в отношении задержанного сотрудники ГИБДД составили три протокола об административных правонарушениях, в частности за неуплату штрафа в срок, отсутствие документов при управлении ТС и управление авто при наличии неисправностей. Кроме того, водителю грозит также и уголовная ответственность.

Ранее Лайф писал, что таксист из Новороссийска отказался пропускать скорую помощь во дворе. Водитель показательно не давал медикам проехать 15 минут.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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