Врач перечислил симптомы приближающегося цирроза печени

Пожелтение кожи, быстрая утомляемость, а также увеличение объёма живота могут свидетельствовать о серьёзных проблемах с печенью. Как пояснил врач – гепатолог-гастроэнтеролог Павел Богомолов, зачастую такие симптомы свидетельствуют именно о циррозе.

"Если речь идёт о ранних стадиях болезни, то всё начинается с возникновения слабости, повышенной утомляемости, сонливости в дневное время. У больного развивается бессонница, ухудшается память и пропадает активность", — приводит его слова "Вечерняя Москва".

При этом перечисленные симптомы не всегда свидетельствуют о циррозе печени, отметил медик. По его словам, они также могут быть начальными признаками проявления таких болезней, как гепатит, гепатоз или фиброз. Кроме того, некоторые недуги пищеварительного тракта тоже сопровождаются болями в правом боку. Однако, как уточнил специалист, к ним обязательно добавляются характерные симптомы в виде диареи, запора, рвоты и других проявлений.

По словам Богомолова, основным признаком цирроза печени является варикозное расширение вен на передней стенке брюшной полости. Это, в свою очередь, может привести к тяжёлому кровотечению, угрожающему жизни пациента. Как указал гепатолог, обнаружить недуг на ранней стадии можно с помощью биохимического анализа крови и прохождения медобследования. Специалист рекомендует минимум раз в год сдавать экспресс-тест на гепатит С.

"У 1,5–3% взрослого населения цирроз развивается в результате гепатита С. Зато всё реже эта болезнь возникает при гепатите В, поскольку проблема легко решается с помощью вакцинации ещё в младенческом возрасте", — пояснил собеседник.

Эксперт добавил, что основной причиной развития цирроза является алкогольная зависимость. По статистике, в 25–30% случаев именно она приводит к этому тяжелейшему заболеванию.



