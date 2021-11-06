Певец Прохор Шаляпин отверг предположение, что его содержат женщины, одновременно назвав половину российского шоу-бизнеса, кто готов обменять чувства и отношения на материальные блага, проститутками и альфонсами. Одновременно артист высказал готовность принимать подарки и "разъезжать на красивеньких авто", если ему кто-то что-либо даст.

"У нас половина эстрады — проститутки и альфонсы, но я к этому отношусь с уважением. Они выходят на сцену, поют, изображают из себя святых, таких правильных, всё сами… Откуда ты сам можешь купить себе квартиру за 50 млн? Откуда ты сам можешь купить за 20 млн машину бизнес-класса? Как заработать? Я не знаю", — заявил Прохор Шаляпин в беседе с журналистами НТВ.

На вопрос, почему его спутницы — женщины возрастные, Прохор ответил, что ему, скорее всего, так удобнее. Он отметил, что "с надеждой в глазах кадрятся" к нему даже те, кому за 80. Однако, как признался артист, все эти ярлыки, которые на него вешают, и сплетни его не ранят. Он указал, что стал заложником собственноручно созданного образа. "Немножечко заигрался в шоу-бизнес, когда попал в него, все эти блёстки свели меня с ума", — говорит Шаляпин. Вспоминает, что приехал из Волгограда, у самого мозгов не было, а сориентировать, подсказать было некому. Певец резюмировал, что с детства, увы, особой хваткой не наделён.

"Вцепиться зубами — у меня этого нет. У меня русское авось. Всё само приготовится, сделается, сами пригласят — это я. Я очень многое профукал в своей жизни, потому что гордыня... Это не сила и не ум, это просто тупость, глупость. Прихожу к этому с возрастом", — заключил исполнитель.