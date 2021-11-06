В Грузии на акции в поддержку Саакашвили умер мужчина
Между тем собравшиеся сторонники политика начали устанавливать у тюрьмы палатки. Они заявляют, что никуда не уйдут до тех пор, пока "голодающего" не поместят в гражданскую клинику.
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В Грузии на акции в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили скончался человек. Как сообщает телеканал "Рустави-2", ему стало плохо прямо около Руставской тюрьмы, где находится политик.
Уточняется, что мужчину забрала скорая помощь, однако спасти его не удалось — он скончался в госпитале. Что стало причиной смерти, пока не известно.
Между тем собравшиеся сторонники Саакашвили начали устанавливать у тюрьмы палатки. Они заявляют, что никуда не уйдут до тех пор, пока "голодающего" политика не поместят в гражданскую клинику.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.
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