В Грузии на акции в поддержку Саакашвили умер мужчина

В Грузии на акции в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили скончался человек. Как сообщает телеканал "Рустави-2", ему стало плохо прямо около Руставской тюрьмы, где находится политик.

Уточняется, что мужчину забрала скорая помощь, однако спасти его не удалось — он скончался в госпитале. Что стало причиной смерти, пока не известно.