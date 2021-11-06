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Мясников рассказал, когда обезболивающее может стать смертельно опасным

Врач также обратил внимание на одну ошибку, которую совершают люди, принимая лекарства от боли. Она доводит до кровотечения слизистой желудка.

6 ноября, 19:22

Фото © Facebook / Доктор Мясников

Нестероидные противовоспалительные или обезболивающие препараты могут привести к смертельно опасным осложнениям, предупредил российский врач и телеведущий Александр Мясников. Причиной тому служит бесконтрольное потребление лекарств, взятых в аптеке наобум. И одно из опасных последствий — язва желудка. Доктор рассказывает, что к нему в больницу каждую ночь скорая привозит людей с такими симптомами.

"У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты", — пояснил доктор Мясников в программе о здоровье на канале "Россия-1".

Чтобы не доводить дело до крайности, надо принимать нестероидные противовоспалительные средства вместе с препаратами, защищающими слизистую желудка, например, с такими, как "Омепразол", советует доктор Мясников. Он также обращает внимание на ещё одну ошибку, которую совершают люди, принимая обезболивающие препараты: люди пьют лекарства "втёмную", не обращая внимания на то, что написано в рекомендациях мелким шрифтом, а эти дополнительные сведения могут оказаться для кого-то опасными.

"Заболел сустав, выпили — прошло. Не пьём. Опять заболел, выпили — прошло. И это неправильно! Если уж заболел, принимайте лекарство два-пять дней (до двух недель), пока оно не окажет противовоспалительное действие под прикрытием "Омепразола" или схожих препаратов", — объясняет врач.

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Ранее Лайф сообщал, что доктор Мясников разнёс противников вакцинации от ковида и назвал их доводы словоблудием. Медик добавил, что на сегодняшний день учёные из 61 страны разрабатывают 155 новых препаратов от инфекции.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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