Мясников рассказал, когда обезболивающее может стать смертельно опасным

Нестероидные противовоспалительные или обезболивающие препараты могут привести к смертельно опасным осложнениям, предупредил российский врач и телеведущий Александр Мясников. Причиной тому служит бесконтрольное потребление лекарств, взятых в аптеке наобум. И одно из опасных последствий — язва желудка. Доктор рассказывает, что к нему в больницу каждую ночь скорая привозит людей с такими симптомами.

"У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты", — пояснил доктор Мясников в программе о здоровье на канале "Россия-1".

Чтобы не доводить дело до крайности, надо принимать нестероидные противовоспалительные средства вместе с препаратами, защищающими слизистую желудка, например, с такими, как "Омепразол", советует доктор Мясников. Он также обращает внимание на ещё одну ошибку, которую совершают люди, принимая обезболивающие препараты: люди пьют лекарства "втёмную", не обращая внимания на то, что написано в рекомендациях мелким шрифтом, а эти дополнительные сведения могут оказаться для кого-то опасными.

"Заболел сустав, выпили — прошло. Не пьём. Опять заболел, выпили — прошло. И это неправильно! Если уж заболел, принимайте лекарство два-пять дней (до двух недель), пока оно не окажет противовоспалительное действие под прикрытием "Омепразола" или схожих препаратов", — объясняет врач.