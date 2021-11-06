Глава ДНР назвал лицемерным Зеленского, окрестившего Донбасс "экобомбой"
Денис Пушилин напомнил, что за последние три года Украина часто проводит обстрел территорий двух республик.
Заявления президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Донбасс и Крым являются "экобомбами" в центре Европы, лицемерны, ведь Незалежная не прекращает обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы слышали заявления Зеленского, что Донбасс и Крым — это две "экобомбы" в центре Европы. Это лицемерие. Если только про перекрытие поставок воды в Крым говорить со стороны Украины, дальше можно ничего не обсуждать. Украина чётко виновна в происходящем процессе", — сказал Пушилин в интервью RT.
Он подтвердил информацию о том, что несколько шахт в регионе власти были вынуждены затопить, но это те, которые были повреждены в результате обстрелов. Кроме того, из-за блокады несколько шахт буквально "вывалились" из экономической целесообразности. То же самое касается и недостатка питьевой воды, ведь за последние три года было множество попаданий по Северскому Донцу, обеспечивающему ДНР и Мариуполь в частности, и несколько десятков тысяч кубометров воды просто уходили в землю.
"Сколько времени, сколько усилий пришлось приложить, чтобы это восстановить. Это то, что делает Украина. Поэтому то, что она делает и нам предъявляет, — цинично, лицемерно. В этом, наверное, вся нынешняя Украина. Увы, это так", — добавил Пушилин.
Он также отметил, что не понимает, почему Зеленский обсуждает "нормандский формат" с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и не обсуждает его напрямую с властями ДНР и ЛНР.
А ранее Денис Пушилин назвал условие наступления на Украину. Он заявил, что в республике видят "нелогичность и где-то самоуничтожение" в действиях украинских властей.
Комментариев: 0