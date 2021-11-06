Глава ДНР назвал лицемерным Зеленского, окрестившего Донбасс "экобомбой"

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Донбасс и Крым являются "экобомбами" в центре Европы, лицемерны, ведь Незалежная не прекращает обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы слышали заявления Зеленского, что Донбасс и Крым — это две "экобомбы" в центре Европы. Это лицемерие. Если только про перекрытие поставок воды в Крым говорить со стороны Украины, дальше можно ничего не обсуждать. Украина чётко виновна в происходящем процессе", — сказал Пушилин в интервью RT.

Он подтвердил информацию о том, что несколько шахт в регионе власти были вынуждены затопить, но это те, которые были повреждены в результате обстрелов. Кроме того, из-за блокады несколько шахт буквально "вывалились" из экономической целесообразности. То же самое касается и недостатка питьевой воды, ведь за последние три года было множество попаданий по Северскому Донцу, обеспечивающему ДНР и Мариуполь в частности, и несколько десятков тысяч кубометров воды просто уходили в землю.

"Сколько времени, сколько усилий пришлось приложить, чтобы это восстановить. Это то, что делает Украина. Поэтому то, что она делает и нам предъявляет, — цинично, лицемерно. В этом, наверное, вся нынешняя Украина. Увы, это так", — добавил Пушилин.

Он также отметил, что не понимает, почему Зеленский обсуждает "нормандский формат" с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и не обсуждает его напрямую с властями ДНР и ЛНР.