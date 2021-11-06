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Фермерша на Prado насмерть сбила ребёнка в поле

Ребёнок был там вместе с мамой, которая занималась уборкой урожая.

6 ноября, 20:10
<p>Фото © СУ СК РФ по Саратовской области</p>

Фото © СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратовской области владелица сельскохозяйственных угодий насмерть сбила на внедорожнике 12-летнего мальчика, который в поле собирал урожай вместе с мамой. Случилось это, когда женщина двигалась задним ходом на автомобиле Toyota Land Cruiser.

"По предварительным данным… около 15:00 (14:00 мск) 47-летняя владелица сельхозугодий, управляя внедорожником Toyota, двигаясь задним ходом, допустила наезд на мальчика. На своём автомобиле женщина доставила ребёнка в лечебное учреждение, где через непродолжительное время от полученных травм он скончался", — говорится в сообщении СУ СК РФ по Саратовской области.

Там уточнили, что трагический инцидент произошёл в субботу в поле на удалении около восьми километров от посёлка Красный Боец.

Автомобиль в Москве сбил женщину с двумя детьми

Автомобиль в Москве сбил женщину с двумя детьми

А ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске автомобиль сбил маму с маленькой дочкой на пешеходном переходе. Ребёнка отвезли в больницу с травмой руки и ушибами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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