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"Предпочитаю простой кузов": Японцы оценили достоинства неизменной "Нивы"

Некоторые жители Страны восходящего солнца высказались в пользу функционала, ретро-дизайна и демократичной цены.

7 ноября, 00:47
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Сафонов</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Сафонов

Читатели японского издания оценили российский классический внедорожник от АвтоВАЗа "Нива". Несмотря на свои годы и почти неизменный дизайн, он продолжает удивлять иностранцев своей надёжностью и функционалом.

Соответствующие комментарии появились под статьёй издания Traffic News. В ней автор рассказал обо всех преимуществах российского внедорожника и заявил, что он до сих пор остаётся популярным у японцев.

"Японские авто стали стоить слишком дорого, поэтому "Нива" — неплохой вариант. "Судзуки" также стоит выпустить пятидверную версию Jimny", — написал Rew.

А вот пользователь Ks удивился тому, что за время своего существования внедорожник ни разу не претерпел серьёзных изменений в дизайне. Он задался вопросом, почему это происходит.

"Почему российские автомобили обладают хорошей практической функциональностью, но у них такой устаревший дизайн? Потому что приоритет отдан практичности или там бум на ретро-дизайн?" — написал он.

Согласно комментариям некоторых пользователей, сейчас "Нива" стоит в Японии 3,35 миллиона иен (более 2,1 миллиона рублей).

"Примерно 36–37 лет назад видел "Ниву" в одном из журналов. Помню, что в комплект инструментов входила рукоятка для запуска двигателя", — вспоминает Mtn.

"На этой тачке не погоняешь": Американцы впервые увидели "Ниву" и были шокированы

"На этой тачке не погоняешь": Американцы впервые увидели "Ниву" и были шокированы

А ранее Лайф рассказывал, что японский журналист тоже восхитился "Нивой" и объяснил главную причину популярности машины. Фумио Огава отметил, что несколько лет назад автомобиль хотели снять с производства, но спрос на рынке помешал этому.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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