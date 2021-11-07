Читатели японского издания оценили российский классический внедорожник от АвтоВАЗа "Нива". Несмотря на свои годы и почти неизменный дизайн, он продолжает удивлять иностранцев своей надёжностью и функционалом.

Соответствующие комментарии появились под статьёй издания Traffic News. В ней автор рассказал обо всех преимуществах российского внедорожника и заявил, что он до сих пор остаётся популярным у японцев.

"Японские авто стали стоить слишком дорого, поэтому "Нива" — неплохой вариант. "Судзуки" также стоит выпустить пятидверную версию Jimny", — написал Rew.

А вот пользователь Ks удивился тому, что за время своего существования внедорожник ни разу не претерпел серьёзных изменений в дизайне. Он задался вопросом, почему это происходит.

"Почему российские автомобили обладают хорошей практической функциональностью, но у них такой устаревший дизайн? Потому что приоритет отдан практичности или там бум на ретро-дизайн?" — написал он.

Согласно комментариям некоторых пользователей, сейчас "Нива" стоит в Японии 3,35 миллиона иен (более 2,1 миллиона рублей).

"Примерно 36–37 лет назад видел "Ниву" в одном из журналов. Помню, что в комплект инструментов входила рукоятка для запуска двигателя", — вспоминает Mtn.