Вильфанд предупредил о надвигающихся на Москву морозах

В Москве похолодает с 9 ноября. Столица окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются с севера. Во второй половине вторника температура снизится до четырёх-двух градусов мороза. В среду прогнозируется от минус двух до плюс трёх градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"8 ноября днём и ночью будет два-четыре градуса, по области — от ноля до пяти градусов. При этом заметное понижение температуры произойдёт уже во второй половине дня вторника, температура станет отрицательной — минус два — минус четыре градуса", — передаёт ТАСС слова Вильфанда.

Похолодание продолжится в среду, отметил он. 10 ноября станет самым холодным днём грядущей недели. Ночная температура прогнозируется в диапазоне шести градусов мороза — ноля градусов, дневная — двух градусов мороза — трёх тепла.

Наиболее заметные осадки в виде дождя ожидают москвичей в понедельник. Во вторник их сменят уже мокрый снег, снег и дождь, но в менее интенсивном режиме. В среду осадки утихнут, начнёт появляться солнце. В понедельник днём в Москве ожидается пять-семь градусов тепла, во вторник — два-четыре градуса тепла, в среду — два градуса мороза — три градуса тепла, в четверг — ноль-пять градусов тепла, в пятницу — один-шесть градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.