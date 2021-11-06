Из-за сильного ветра в Москве и области продлили жёлтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из-за сильных порывов ветра продлили жёлтый уровень погодной опасности до вечера 7 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В этот период ожидаются порывы ветра до 15–17 метров в секунду. Погода будет потенциально опасной, предупреждают метеорологи.