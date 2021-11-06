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Из-за сильного ветра в Москве и области продлили жёлтый уровень погодной опасности

Метеорологи предупреждают — погода будет "не сказка", а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

6 ноября, 14:52
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Москве и Подмосковье из-за сильных порывов ветра продлили жёлтый уровень погодной опасности до вечера 7 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В этот период ожидаются порывы ветра до 15–17 метров в секунду. Погода будет потенциально опасной, предупреждают метеорологи.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал день, когда в Москву придёт зимняя погода. И ночью, и днём погода будет от нуля до плюс пяти градусов, что соответствует климатической норме.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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