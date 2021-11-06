Диабетикам назвали продукт, быстро снижающий уровень сахара в крови
Также его ежедневное употребление поможет на четверть снизить риск инсульта и сердечного приступа.
Фото © Pexels
Диабет второго типа в значительной степени поддаётся лечению, если держать под контролем уровень сахара в крови. В этом могут помочь некоторые продукты, обозначила доктор Сара Брюэр, например чеснок, снижающий этот уровень на 25%.
Как пишет Daily Express, всё объясняется наличием в нём серосодержащего соединения аджоена, способного также препятствовать образованию тромбов. Кроме того, Брюэр заметила, что употребление в день двух-трёх зубчиков может снизить уровень холестерина низкой плотности, что на четверть уменьшит риск инсульта и сердечного приступа.
"Последние исследования показывают, что чесночное масло улучшает толерантность к глюкозе и может уменьшить потерю белка через почки", — добавила доктор.
Также исследователи советуют пациентам с диабетом выбирать продукты с низким гликемическим индексом, а вот углеводная еда, наоборот, опасна для этого типа людей.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о способе выявления рака во время приёма пищи. По его словам, при наличии опухоли у человека сильно меняется вкус и появляются сторонние ощущения.
Комментариев: 0