Диабетикам назвали продукт, быстро снижающий уровень сахара в крови

Диабет второго типа в значительной степени поддаётся лечению, если держать под контролем уровень сахара в крови. В этом могут помочь некоторые продукты, обозначила доктор Сара Брюэр, например чеснок, снижающий этот уровень на 25%.

Как пишет Daily Express, всё объясняется наличием в нём серосодержащего соединения аджоена, способного также препятствовать образованию тромбов. Кроме того, Брюэр заметила, что употребление в день двух-трёх зубчиков может снизить уровень холестерина низкой плотности, что на четверть уменьшит риск инсульта и сердечного приступа.

"Последние исследования показывают, что чесночное масло улучшает толерантность к глюкозе и может уменьшить потерю белка через почки", — добавила доктор.

Также исследователи советуют пациентам с диабетом выбирать продукты с низким гликемическим индексом, а вот углеводная еда, наоборот, опасна для этого типа людей.