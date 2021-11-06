Мурашко заявил о росте заболеваемости ковидом среди детей в Рязанской области
Глава Минздрава отметил, что экспертиза детской вакцины от коронавируса на платформе "Спутника V" близка к завершению.
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В Рязанской области заболеваемость коронавирусом среди несовершеннолетних возросла. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в регион.
"Видим, что и дети заболевают чаще, более трёх тысяч детей находятся под наблюдением медработников [в Рязанской области]", — отметил глава Минздрава.
По словам Мурашко, защитить детей от заражения помогут прививки. Он отметил, что экспертиза детской вакцины от коронавируса на платформе "Спутника V" близка к завершению. Министр подчеркнул, что разработка безопасна и эффективна.
Ранее стало известно, что вакцина против коронавируса для детей может получить название "Спутник М". Буква М будет означать, что препарат разработан "для маленьких пациентов", рассказали разработчики.
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