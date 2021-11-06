Мурашко заявил о росте заболеваемости ковидом среди детей в Рязанской области

В Рязанской области заболеваемость коронавирусом среди несовершеннолетних возросла. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в регион.

"Видим, что и дети заболевают чаще, более трёх тысяч детей находятся под наблюдением медработников [в Рязанской области]", — отметил глава Минздрава.