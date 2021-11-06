Экспертиза детской вакцины от ковида скоро завершится, заявил Мурашко
Министр добавил, что все эти вакцины делаются на платформе "Спутника V", который уже доказал свою безопасность и эффективность.
Фото © Pexels
Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Рязанскую область.
"Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идёт экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна", — сказал Мурашко.
Он добавил, что все эти вакцины делаются на платформе препарата "Спутник V", который уже доказал свою безопасность и эффективность.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что концентрацию препарата от ковида "Спутник V" снизят в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз — для детей младшего возраста.
Комментариев: 0