Экспертиза детской вакцины от ковида скоро завершится, заявил Мурашко

Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Рязанскую область.

"Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идёт экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна", — сказал Мурашко.

Он добавил, что все эти вакцины делаются на платформе препарата "Спутник V", который уже доказал свою безопасность и эффективность.