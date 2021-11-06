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Экспертиза детской вакцины от ковида скоро завершится, заявил Мурашко

Министр добавил, что все эти вакцины делаются на платформе "Спутника V", который уже доказал свою безопасность и эффективность.

6 ноября, 14:33

Фото © Pexels

Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Рязанскую область.

"Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идёт экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна", — сказал Мурашко.

Инфекционист Коновалов объяснил необходимость вакцинации детей от ковида

Инфекционист Коновалов объяснил необходимость вакцинации детей от ковида

Он добавил, что все эти вакцины делаются на платформе препарата "Спутник V", который уже доказал свою безопасность и эффективность.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что концентрацию препарата от ковида "Спутник V" снизят в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз — для детей младшего возраста.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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