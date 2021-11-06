Мурашко рассказал, когда начнутся дополнительные поставки "Спутника лайт" в регионы

"В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины "Спутник лайт", дополнительные объёмы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы", — сказал министр во время рабочей поездки в Рязанскую область.

Напомним, российская вакцина "Спутник лайт" является эффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. Препарат уже одобрили более чем в 15 государствах, ещё в 30 процесс регистрации препарата продолжается. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о возможности использования "Спутника лайт" для повышения эффективности других вакцин. Авторитетный медицинский журнал The Lancet отметил, что этот препарат "демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ".

