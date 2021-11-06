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Мурашко рассказал, когда начнутся дополнительные поставки "Спутника лайт" в регионы

Министр отметил, что вакцины есть в доступе. При этом подчеркнул, что высокая востребованность именно этого препарата заметна.

6 ноября, 14:16
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что поставки дополнительных объёмов однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник лайт" в регионы начнутся 8 ноября.

"В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины "Спутник лайт", дополнительные объёмы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы", — сказал министр во время рабочей поездки в Рязанскую область.

Инфекционист Минздрава уточнил рекомендации по вакцинации "Спутником лайт"

Инфекционист Минздрава уточнил рекомендации по вакцинации "Спутником лайт"

Напомним, российская вакцина "Спутник лайт" является эффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. Препарат уже одобрили более чем в 15 государствах, ещё в 30 процесс регистрации препарата продолжается. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о возможности использования "Спутника лайт" для повышения эффективности других вакцин. Авторитетный медицинский журнал The Lancet отметил, что этот препарат "демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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