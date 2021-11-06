Лукашенко снял маску в красной зоне и подтвердил, что в больнице не двойник

Лукашенко общается с пациенткой ковидной больницы. Видео © t.me / pul_1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в красную зону больницы города Орши, где лежат пациенты с коронавирусом, снял маску. Тем самым глава республики решил доказать, что по медучреждениям ходит действительно он сам, а не его двойники.

"Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит", — сказал Лукашенко на видео, которое опубликовал близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

А пенсионерка, с которой политик общался, поблагодарила его за визит, отметив, что слухами о двойниках пенсионеров "не возьмёшь".