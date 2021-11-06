Лукашенко снял маску в красной зоне и подтвердил, что в больнице не двойник
По словам главы Белоруссии, "некоторые пишут", что не он лично навещает пациентов, больных коронавирусом.
Скриншот © t.me / pul_1
Лукашенко общается с пациенткой ковидной больницы. Видео © t.me / pul_1
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в красную зону больницы города Орши, где лежат пациенты с коронавирусом, снял маску. Тем самым глава республики решил доказать, что по медучреждениям ходит действительно он сам, а не его двойники.
"Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит", — сказал Лукашенко на видео, которое опубликовал близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".
А пенсионерка, с которой политик общался, поблагодарила его за визит, отметив, что слухами о двойниках пенсионеров "не возьмёшь".
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