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Лукашенко снял маску в красной зоне и подтвердил, что в больнице не двойник

По словам главы Белоруссии, "некоторые пишут", что не он лично навещает пациентов, больных коронавирусом.

6 ноября, 14:43

Скриншот © t.me / pul_1

Лукашенко общается с пациенткой ковидной больницы. Видео © t.me / pul_1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в красную зону больницы города Орши, где лежат пациенты с коронавирусом, снял маску. Тем самым глава республики решил доказать, что по медучреждениям ходит действительно он сам, а не его двойники.

"Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит", — сказал Лукашенко на видео, которое опубликовал близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

А пенсионерка, с которой политик общался, поблагодарила его за визит, отметив, что слухами о двойниках пенсионеров "не возьмёшь".

Ранее Лукашенко назвал лучшее лекарство от коронавируса.

"Что, ещё и нос?": Лукашенко отчаянно отбивался от респиратора в красной зоне, несмотря на мольбы чиновников

"Что, ещё и нос?": Лукашенко отчаянно отбивался от респиратора в красной зоне, несмотря на мольбы чиновников

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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