Депутат Рады Кива на камеру расстрелял фото нацистов. Видео © Facebook / Илья Кива

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива снял видео, на котором расстреливает портреты Степана Бандеры, Адольфа Гитлера и Романа Шухевича. Ролик, посвящённый Дню освобождения Киева от нацистов, парламентарий опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты — за жизнь", решили этот праздник начать отмечать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды. Мы чтим, мы помним, мы гордимся нашим победоносным героическим прошлым. И мы знаем, знайте и вы, что победа будет за нами. С праздником нас", — заявил Кива.

В конце ролика депутат прошёл к памятнику генералу армии СССР Николаю Ватутину и возложил цветы. Вечная память герою, отдавшему жизнь за освобождение Киева, сказал он и добавил: "Слава солдату Красной армии".