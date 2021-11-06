Политолог перечислил три фатальные ошибки США в отношении России

Эксперт хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что американские элиты "упорно верят своим иллюзиям относительно России" и живут "в какой-то параллельной реальности". Он перечислил, какие ошибки Вашингтон допустил в отношении Москвы.

Так, по мнению эксперта, США зря надеялись, что РФ "вернётся" под крыло Белого дома.

"Ещё со времён победы в холодной войне США проводили совершенно ошибочную политику в отношении России и добились тем самым буквально невозможного", — отметил Метер.

По его словам, с момента распада СССР Америка постоянно унижала Москву пустыми обещаниями и тем самым подтолкнула к "геополитическому возрождению". Второй ошибкой, по мнению эксперта, является упоение Вашингтона победой в холодной войне и превращение России в единственное препятствие для установления своего тотального доминирования в мире. Он добавил, что без Москвы или с её поддержкой США было бы проще справиться с Китаем.

Ещё одной — третьей — ошибкой Америки, как отметил Метер, является её политика в отношении территориального спора между Москвой и Токио из-за Южных Курил. Он привёл в пример недавнее заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который назвал острова суверенной территорий Страны восходящего солнца. После этого, пишет журналист, Россия и Китай начали военно-морские учения в Японском море. При этом эксперт указал, что Токио в этих условиях продолжает покупать российский сжиженный природный газ.