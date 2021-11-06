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В Хабаровском крае подростки-спортсмены жестоко избили сверстника

Отморозки не перестали наносить удары, даже когда мальчик заплакал. В городе многие в курсе этой истории, однако с извергами лишь провели разъяснительную беседу.

6 ноября, 14:10

Скриншот © VK / "Советская Гавань" / Амур Поиск

В Хабаровском крае подростки-спортсмены жестоко избили сверстника. Видео © VK / "Советская Гавань" / Амур Поиск

В городе Советская Гавань Хабаровского края подростки сильно избили сверстника. Видео с жестоким избиением школьника появилось в паблике "Советская Гавань" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что один из разъярённых парней с размаха наносит несколько ударов ногой жертве по голове, сопровождая свои действия нецензурной бранью и насмешками. После этого к избиению подключается ещё один отморозок — и приятели начинают заламывать руки плачущему мальчику и избивать его по очереди. Отмечается, что инцидент произошёл ещё 2 ноября.

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Хабаровское объединение "Амур. Поиск" уже заинтересовалось данной видеозаписью. По словам руководителя организации Сергея Савельева, один из нападавших подростков занимается самбо. Он отметил, что парню, который успешно участвует в соревнованиях и выигрывает награды, всё сходит с рук. Причём, как подчеркнул Савельев, тренер спортсмена уже в курсе этой истории, но ничего, кроме разъяснительной беседы, не предпринимал.

"Подросток, которого били, постоянно подвергается систематическому насилию и унижению в школе. Я не знаю, почему молчит мама. Надеюсь, правоохранительные органы обратят внимание на ситуацию", — цитирует сайт kp.ru его слова.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко также теперь в курсе данного инцидента. Она сообщила, что взяла ситуацию под контроль.

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Ранее Лайф писал, что подросток из Читы признался в убийстве 14-летней девочки. Тело погибшей с ножевыми ранениями обнаружили ранее в одном из районов города. В отношении несовершеннолетнего возбуждено дело по статье "Убийство", подозреваемого арестовали.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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