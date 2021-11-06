В Хабаровском крае подростки-спортсмены жестоко избили сверстника. Видео © VK / "Советская Гавань" / Амур Поиск

В городе Советская Гавань Хабаровского края подростки сильно избили сверстника. Видео с жестоким избиением школьника появилось в паблике "Советская Гавань" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что один из разъярённых парней с размаха наносит несколько ударов ногой жертве по голове, сопровождая свои действия нецензурной бранью и насмешками. После этого к избиению подключается ещё один отморозок — и приятели начинают заламывать руки плачущему мальчику и избивать его по очереди. Отмечается, что инцидент произошёл ещё 2 ноября.

Хабаровское объединение "Амур. Поиск" уже заинтересовалось данной видеозаписью. По словам руководителя организации Сергея Савельева, один из нападавших подростков занимается самбо. Он отметил, что парню, который успешно участвует в соревнованиях и выигрывает награды, всё сходит с рук. Причём, как подчеркнул Савельев, тренер спортсмена уже в курсе этой истории, но ничего, кроме разъяснительной беседы, не предпринимал.

"Подросток, которого били, постоянно подвергается систематическому насилию и унижению в школе. Я не знаю, почему молчит мама. Надеюсь, правоохранительные органы обратят внимание на ситуацию", — цитирует сайт kp.ru его слова.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко также теперь в курсе данного инцидента. Она сообщила, что взяла ситуацию под контроль.