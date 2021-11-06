В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве 16-летней давности

В Орловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 11-летнего мальчика, совершённом 16 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в июле 2005 года школьник вышел из дома своей бабушки в селе Казарь и пропал. Тогда правоохранители не смогли найти ребёнка, они также не обнаружили и его тела. Следователи и криминалисты продолжали попытки установить причастного к преступлению, расследование неоднократно возобновлялось, но выявить преступника удалось лишь в этом году.

"Им оказался один из местных жителей, который в настоящее время обвиняется в ряде преступлений в отношении несовершеннолетних. Мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершённого им преступления и в ходе проверки показаний на месте указал примерное место нахождения сокрытого им в труднодоступной местности тела погибшего ребёнка", — уточняется в релизе СК.

Фото © СУ СК РФ по Орловской области

Для обнаружения останков погибшего привлекли волонтёров поискового объединения "Костёр". Им удалось найти кости мальчика и предметы одежды, назначены медицинская, генетическая и медико-криминалистическая судебные экспертизы. В ближайшее время планируется предъявить обвинение подозреваемому.