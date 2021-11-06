В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве 16-летней давности
Злоумышленник раскрыл все обстоятельства преступления, а также показал место, где закопал труп школьника. Правоохранители вместе с членами поискового отряда обнаружили костные останки погибшего.
В Орловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 11-летнего мальчика, совершённом 16 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, в июле 2005 года школьник вышел из дома своей бабушки в селе Казарь и пропал. Тогда правоохранители не смогли найти ребёнка, они также не обнаружили и его тела. Следователи и криминалисты продолжали попытки установить причастного к преступлению, расследование неоднократно возобновлялось, но выявить преступника удалось лишь в этом году.
"Им оказался один из местных жителей, который в настоящее время обвиняется в ряде преступлений в отношении несовершеннолетних. Мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершённого им преступления и в ходе проверки показаний на месте указал примерное место нахождения сокрытого им в труднодоступной местности тела погибшего ребёнка", — уточняется в релизе СК.
Для обнаружения останков погибшего привлекли волонтёров поискового объединения "Костёр". Им удалось найти кости мальчика и предметы одежды, назначены медицинская, генетическая и медико-криминалистическая судебные экспертизы. В ближайшее время планируется предъявить обвинение подозреваемому.
Ранее Лайф рассказывал, что выловленные из реки под Питером останки могут принадлежать пропавшему в 2011-м первоклашке. Точный возраст погибшего ребёнка пока не установлен. В воде череп и почерневшие кости могли пробыть как год, так и 10 лет.
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